فادي الحسن: "لا صحة" لهدر 40 مليون دولار لـpcr‏ المطار

أكد المدير العام للطيران المدني فادي الحسن في تصريح له:

“لا صحة لما أثير ‏حول هدر 40 مليون دولار نتيجة فحوصات الـpcr‏ للركاب، لأن شركات الطيران ‏التزمت حرفياً بتعميم المديرية العامة للطيران المدني استناداً إلى مذكرة التفاهم ‏الموقعة ما بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية”.

وكان مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس قد أعلن أمس الأربعاء أنه بدأ بالتحقيق في قضية الأموال المفقودة المرصودة لفحوص الـPCR في مطار رفيق الحريري الدولي.

وقال القاضي خميس إنه “باشر بالاستماع إلى مدير عام الطيران المدني بالتكليف فادي الحسن ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ووزير الصحة العامة الدكتور فراس أبيض للتحقيق في فقدان أموال PCR بالمطار”.