فادي علامة: متمسّكون بـ”المالية” والحريري متفهم لهذه النقطة

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة على أن “الرئيس نبيه بري متفائل لجهة قرب تشكيل الحكومة ولديه الحلول دائما اذا ما طلب منه ذلك”، مشيرًا الى ان “تأليف الحكومة يخضع لنمط جديد لم نشهده من قبل وهناك تكتم على التفاصيل والاسماء حتى الساعة”.

وقال في حديث الى “صوت كل لبنان”: “عدد الوزراء ومسألة المداورة لا يجب ان تقف عقبة امام تشكيل الحكومة”، مؤكداً ان “كتلة التنمية والتحرير متمسكة بحقيبة وزارة المالية والرئيس الحريري متفهم لهذه النقطة”، معربا عن اعتقاده بأن “الجميع تخطوا هذه المسألة”.

وأضاف: “لدى كل الفرقاء حماسة ومصلحة بتشكيل الحكومة سريعاً”، مشيرًا الى اهمية ان تكون حكومة مَهمَّة لإراحة البلد وإنقاذه.

ولفت علامة الى انه “على الحكومة الجديدة وبشكل فوري اعادة اطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي واجراء الاصلاحات اللازمة والضرورية في قطاع الكهرباء”، مضيفاً: “فرنسا وعلى الرغم مما تمر به جديّة بالتعاطي مع لبنان”، معتبرا ان “التطرف لا دين له وما حصل في مدينة نيس الفرنسية مرفوض”.

وعن تفشي وباء كورونا في لبنان، اعتبر علامة ان “الخطط التي تنفذ تعرض امن لبنان الصحي للخطر”، لافتًا الى انه “في حال كان التوجه للاقفال التامف يجب ان يترافق مع تطبيق شديد وصارم للاجراءات والا فلا جدوى منه”.

ولفت الى انه “يترتب على المواطن ايضا ان يكون مسؤولا لأن الارقام مرتفعة جدا في حين لم ندخل بعد في الموجة الثانية”.