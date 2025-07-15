فادي كرم: أصحاب السلاح ما زالوا يُراهنون على عقد الصفقات

كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم عبر منصة “أكس”: “مطالبتنا كقوات بتسليم السلاح غير الشرعي لم تتوقف من أكثر من عشرين سنة وتمثّل بالنسبة لنا القضية الأساسية التي تفتح المجال للبنانيين لإنقاذ بلادهم من الفوضى والحروب والتخلّف. أمّا بالنسبة لأصحاب السلاح فما زالوا يُراهنون على عقد الصفقات مع الموفدين والخارج للإبقاء على دور لسلاحهم”.

مطالبتنا كقوات بتسليم السلاح غير الشرعي لم تتوقف من أكثر من عشرين سنة وتمثّل بالنسبة لنا القضية الاساسية التي تفتح المجال للبنانيين لإنقاذ بلادهم من الفوضى والحروب والتخلّف. أمّا بالنسبة لاصحاب السلاح فما زالوا يُراهنون على عقد الصفقات مع الموفدين والخارج للإبقاء على دور لسلاحهم. — Fadi Karam (@drFadiKaram) July 15, 2025