فادي كرم: السعودية لن تتعاطى مع دولة رئيسها من محور الممانعة

أعلن النائب فادي كرم انه يتفق مع البطريرك بشارة الراعي على ان “الخلاف في الموضوع الرئاسي سياسي، على عكس كلام الرئيس نبيه بري ان الصراع مسيحي” وقال “ولكن لا اوافق على القسم المتبقي من حديث البطريرك، حول انه يجب الخروج من اصطفافات “سيادي” و”غير سيادي””.

واضاف في حديث عبر الـLBCI ان “الناس لم يعد لديها ثقة بالتفاهمات الظرفية والعلة الاساسية في هذا الوطن هي حزب الله، ومعركتنا الاساسية تحرير لبنان من هذا المحور”.

وتابع “على التيار ان يحسم في اي تموضع سياسي هو موجود اليوم والرئيس بري “ضابب المفتاح بجيبتو” وقد دعيته لفتح الجلسات لنتناقش في المجلس النيابي”.

ورأى ان “محور الممانعة يحاول ان يقوم بربط اقليمي على مرشحه وعلى ان يتم تمويل التسوية ولكن الأمر لم ينجح ويرسل هذا المحور وفودا الى السعودية وفرنسا ويقوم باتصالات ليقنع الخارج بفرنجية وقد خاب ظنه”.

وجزم كرم ان “اي مرشح لمحور الممانعة لن نسمح له بالوصول الى رئاسة الجمهورية”.

ولفت الى ان “السعودية لن تتعاطى مع دولة رئيسها من محور الممانعة والاعتراض السعودي على انتخاب فرنجية أكيد ومن ذهبوا الى السعودية سمعوا هذا الكلام”.

واعتبر ان “رد ميشال معوض على الرئيس بري كان بمكانه فالمسألة مسألة كرامات”.