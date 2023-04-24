فادي كرم: باسيل لم يُفلت يد حزب الله

لايزال الفراغ الرئاسي مستمر رغم انتشار العديد من الاخبار حول امكانية انتخاب رئيس خلال الفترة المقبلة، ولكن يبقى الكلام في الهواء الى حين طرح مرشح رسمي يملك التوافق من جميع الجهات.

هذا وأكد النائب فادي كرم أن القنوات مفتوحة والحوار مستمر مع “التيار” لكن الثقة مفقودة والعقبة الاساسية امام الاتفاق على إسم مع النائب جبران باسيل هي انه في كل طروحاته يضرب حساب نيل المرشحين موافقة حزب الله ويرفض من يمكن ان يرفضهم الحزب

ولفت كرم في حديث لـmtv إلى ان باسيل لم يُفلت يد حزب الله لكنه يريد انهاء مرحلة ترشيح فرنجية لاعادة تنشيط التواصل مع الحزب ومقاربة القوات للحوار الرئاسي مع “التيار” تقوم على قاعدة: “سبق ان اعطيناكم رئيسا هو مؤسس التيار ومطلبنا اليوم ان تدعموا المرشح المقبول من جو المعارضة ايا يكن الاسم”.