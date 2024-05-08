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فادي كرم: رفضنا الجلسات التشريعية في غياب الرئيس

منذ ساعتين

النائب فادي كرم

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كشف النائب فادي كرم أن “لا موقف حتى الساعة لدى تكتل الجمهورية القوية من الدعوة للجلسة النيابية الأسبوع المقبل لأنها لم تطرح بشكل رسمي داخل التكتل”، مشيرا إلى أنها “مختلفة عن سابقاتها من حيث المضمون”.

وجدّد كرم في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، “التأكيد على أن رفض القوات للجلسات النيابية يأتي لجهة التشريع في غياب رئيس الجمهورية”، لافتا إلى أن “المجلس النيابي يحمل دورين رقابيًا وتشريعيًا”.

وبالنسبة إلى لقاء بكركي يوم غد، أوضح أن “المسألة بين بكركي وبعض الوزراء المعنيين”.

وفي ما يتعلق بتحرك “القوات” في ملف النازحين السوريين، اعتبر أن “هذا الملف يجب أن يكون متكامل الأطراف والنجاح يأتي تدريجيا”.

ورأى أنه إذا استمرت الحملة في كل المناطق سيضطر كثر من النازحين السوريين إلى المغادرة.

    المصدر :
  • وكالات

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