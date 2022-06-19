فادي كرم لصوت الناس: القوات لن تشارك في حكومة وحدة وطنية ولن تعطيها الثقة

أكد النائب فادي كرم ان القوات اللبنانية لن تشارك في حكومة وحدة وطنية ولن تعطيها الثقة، مشيرا الى عدم الاتجاه لتسمية ميقاتي.

وقال كرم في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “مستعجلون ليكون لدينا حكومة فعّالة ومفاوضات التأليف قبل التكليف أمر خاطئ وهناك محاولات تسوية وهذا اسلوب التيار في تأليف الحكومات على مدى سنوات وقصّة اللجان في المجلس النيابي ليست تسوية”.

وتابع: “هناك عملية تكليف يجب ان تتم ونفهم تفاوض الافرقاء السياسيين مع بعضهم ورئيس الجمهورية يبني توقيته للدعوة للاستشارات في خدمة التيار الوطني الحر”.

وردا على سؤال حول امكانية تسمية ميقاتي، قال: “علاقتنا جيّدة مع الرئيس ميقاتي ولكنه قد يعتبر انه لا يمكنه ان يحتمل المواصفات التي نطرحها في هذه المرحلة والسيادة مسألة اساسية بالنسبة للقوات اللبنانية وعملية الاصلاحات اساسية ايضا اذ لا يمكن ان نبقى دولة “مزرعة” وتستمر المحاصصة”.

ورأى ان “الطائفة السنية مليئة بشخصيات قادرة على حمل مشروع انقاذ للبلد ونحن خلف قرار الطائفة السنية في هذا الاطار “.

وعن مسألة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال: “سميت سلامة المهندس المالي لهذه السلطة الفاسدة ولكن التيار يحاول حصر التدقيق بحاكم مصرف لبنان ونحن نريده في كل ادارات الدولة”.

وتابع: “طرحنا من الـ2017 ملف حاكم مصرف لبنان والتركيبة كلّها تحتاج الى تطيير “منّو هوّ وغيرو”، وسأل: “التيار الوطني الحر استفاد من حاكم مصرف لبنان “ليش جددولو”؟ .

واضاف: “اتفقنا مع الاشتراكي على الخطة لمقاربة ملف التكليف وحتى ان سمّى الاشتراكي ميقاتي في حال لم نتمكن من ايصال رئيس حكومة يمثلنا فبالمبدأ نحن لا نوافق على اخذ هذا الخيار”.

ورأى ان “مشكلة الافرقاء السياسيين غير الموافقين على حزب الله انهم يعطونه دائما الغطاء “.

ولفت الى ان القوات تخوض معركة لتشكل حكومة اكثرية .

وختم: “ان لم ندخل الحكومة سنمارس الرقابة في المجلس النيابي ونحاسب الحكومة ومن غير الضروري ان نكون في الحكومة حتى نواجه”.