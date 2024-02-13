فادي كرم لصوت بيروت: لا معنى للتعليق على الخطة الفرنسية قبل إقناع محور الممانعة بالتجاوب

قدمت فرنسا اقتراحا مكتوبا إلى لبنان يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل تدعو المقاتلين بما في ذلك وحدة النخبة التابعة لحزب الله، إلى الانسحاب مسافة 10 كيلومترات من الحدود وتهدف الخطة إلى إنهاء القتال بين حزب الله وبين إسرائيل عبر الحدود.

وتسعى الخطة المكونة من ثلاث خطوات إلى عملية تهدئة مدتها 10 أيام تنتهي بمفاوضات بشأن الحدود.

وتقترح الخطة أن يوقف حزب الله وإسرائيل العمليات العسكرية ضد بعضهم البعض، بما يشمل الغارات الجوية الإسرائيلية في لبنان.

كما تقترح الخطة أن يهدم حزب الله جميع المباني والمنشآت القريبة من الحدود ويسحب القوات المقاتلة بما يشمل مقاتلي قوة الرضوان، وهي قوة النخبة التابعة لحزب الله، وكذلك القدرات العسكرية مثل الأنظمة المضادة للدبابات إلى مسافة 10 كيلومترات على الأقل شمالي الحدود.

وفي تعليقه على هذه الخطة، رأى عضو كتلة الجمهورية القوية النائب فادي كرم في حديث لصوت بيروت انترناشونال أن كل الخطط التي تسعى لتجنيب لبنان الحرب وإنتخاب رئيس للجمهورية تصطدم بواقع مرير لكنه حقيقي وهذا العائق يتمثل بمحور الممانعة الذي يربط لبنان بحرب غزة وبإنهاء هذه الحرب وأيضاً بوحدة الساحات.

وإذ اعتبر كرم أن هذا المحور غير مستعد أن يفاوض من أجل تجنيب لبنان الحرب او أن يفاوض في سبيل إيصال رئيس للجمهورية بالطرق الدستورية والقانونية والديمقراطية او التفاهمية قال من هذا المنطلق لا معنى للتعليق على أي خطة قبل إقناع محور الممانعة وبالذات حزب الله في لبنان بالتجاوب أمام المبادرات وفتح مجال للبحث في الخطوات.