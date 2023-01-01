فارس سعيد: إنقاذ لبنان يكون بوحدتنا جميعاً بوجه الاحتلال الإيراني

شدد رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد في تصريح لمناسبة رأس السنة الجديدر عل ان “هذه البلاد لنا ولا يجب ان نيأس، وكل الذي نراه عابر والثابت هو هذا البلد وهذا الجبل، الثابت نحن في البلد، والثابت ايماننا بهذا البلد، والثابت ايضا ان لا احد قادر على انقاذ لبنان بمفرده، لا حزب ولا شخص ولا طائفة ولا فريق”.

ورأى سعيد ان “الحل لانقاذ لبنان “هو ان نتوحد كلنا بوجه الاحتلال الايراني “.

واضاف: “الدعوة للجميع التوحد للوقوف بوجه الاحتلال الايراني وتسميته بانه احتلال ايراني”.

وتابع: “يوم اعترافنا وتسميتنا له بالاحتلال، ننتقل الى النقطة التالية وهي مواجهة هذا الاحتلال وبعدها الى النقطة الثالثة للبحث عن وسائل مواجهة هذا الاحتلال”.

واستطرد قائلا: “لكن طالما نحن مصرون على ان هذا الفريق الموالي للاحتلال الايراني فريق سياسي وجزء من النسيج اللبناني الداخلي، وبأننا سنتمكن من مواجهته من خلال انتخابنا هذا او ذاك اوكبرنا اذا كتلة فلان او فلان، فلن نتمكن من مواجهة هذا الاحتلال لارضنا”.ت