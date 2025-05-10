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فارس سعيد: تسليم السلاح للجيش.. وإلا

منذ ساعة واحدة
النائب السابق فارس سعيد

النائب السابق فارس سعيد

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علق النائب السابق فارس سعيد، عبر حسابه على منصة إكس، قائلاً: “تسليم السلاح للجيش اللبناني أفضل من تسليمه للجيش الاسرائيلي و إلا…إعادة تكرار ما حصل في الضاحية وكفررمان. #الدستور_أولاً”.

وفي وقت سابق أكدت مصادر عين التينة لصحيفة “الجمهورية”، أن لبنان ملتزم تمامًا باتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أن لا خروقات من جانب “حزب الله”، وأن الجيش اللبناني يقوم بواجباته جنوب الليطاني بالتعاون مع “اليونيفيل”، التي أكدت بدورها أن الانتهاكات الإسرائيلية هي العائق أمام فرض سيادة الدولة.

ورداً على الحديث عن زيارات أميركية محتملة إلى لبنان، ومنها زيارة نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس، قالت المصادر إنّ “بمعزل عمّا إذا كانت هذه الزيارات ستحصل أم لا، فالمسألة مرتبطة بما إذا كانت هناك جدّية في احترام اتفاق وقف اطلاق النار وإرادة حقيقية في تطبيقه على النحو الذي يُلزم إسرائيل بالتقيّد به”.

ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه تأكيده أن إسرائيل تسعى عبر اعتداءاتها لفرض واقع جديد ودفع لبنان نحو التطبيع، وهو ما لن يحصل، واصفاً التطبيع بأنه “خيانة”. وأضاف: “سلاحنا في هذه المرحلة هو الصبر، وبهذا الصبر نقاتلهم”.

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