فارس سعيد: كأن فرنجية مرشح الفريق الإيراني لرئاسة الجمهورية ‏

رأى رئيس المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني فارس سعيد ان ”الرزنامة الدستورية التي فرضت نفسها على لبنان يجب احترامها والانتخابات الرئاسية شأن تعتبره فرنسا أنها يمكنها أن تؤثر فيه”.
وقال سعيد في حديث عبر “LBCI” إن برأي ان السعوديين قالوا إن ”العرس مهم ولكن العريس أهم” ما يعني أن إجراء الانتخابات في موعدها مهم جداً وطبعا السعوديون متمسكون جداً بموضوع اتفاق الطائف والدستور”، لافتاً الى ان “ترشيح ترايسي شمعون ومي ريحاني اعطى نكهة لبنانية ولكن حجم المأساة التي نعيشها تحتاج الى شخص يدير البلد بعقلية ميثاقية”.
وتطرق الى الانتخابات الرئاسية، وقال: “اليوم يوجد مرشح فارض نفسه وهو سليمان فرنجية وأمامه عوائق ليست سهلة وبالواقع السياسي هو مرشح جدّي والفريق الآخر اذا استطاع ان يتكاتف ويمنع هذا الوصول فلن يستطيع فرنجية حينها ان يصل”، معتبراً ان “سليمان فرنجية إختار صداقته مع حزب الله ولسوء حظه اليوم بدا وكأنه مرشح الفريق الإيراني”.
وأكد سعيد أنه “ليس صحيح ان وحدنا نستطيع أن نأتي برئيس لهذا البلد لان ايران وحزب الله هم من يضغطوا على هذا الملف”.
وعن ترسيم الحدود، اعتبر انه في حال تم ترسيم هذه الحدود يعني أننا بدأنا بتفاهم تعاوني اقتصادي مع إسرائيل. وقال: “برأيي أن ليس هناك نية حقيقية عندة الادارة الأميركية الحالية للمواجهة مع ايران وأخاف من أن ليس فقط عندنا وانما في سوريا والعراق ايضاً أن تحدث صفقة ايرانية اميركية في لحظة ما”.
ورأى ان “هناك احتلال ايراني صافي في المنطقة ولا يوجد مبادرة عربية حقيقية ترتكز على مبادرة لبنانية سورية عراقية ويمنية لمواجهة هذا الاحتلال.
وعن علاقته برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قال سعيد: ”علاقتي جيدة مع جعجع على المستوى السياسي وانما على المستوى الشخصي لم اره منذ عام 2016 وبمعركة مواجهة سلاح حزب الله في لبنان أتفق معه بشكل كامل”، مؤكداً ان علاقة جعجع مع السعودية ممتازة وشرعيته وطنية لبنانية.
وبالنسبة للوضع السُّني، فقال إنه “مختلف كلياً واعادة استنهاض الوضع السُّني في لبنان مرتبط باستنهاض الوضع السًّني في المنطقة وهذه مسؤولية عربية”.
وعن عودة اللاجئين، شدد على ان “تخوفنا من اللاجئين السوريين في لبنان مبرر وأنا لست مع بقائهم في البلد فهو يشكل عبئًا علينا”.