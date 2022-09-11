فارس سعيد: كأن فرنجية مرشح الفريق الإيراني لرئاسة الجمهورية ‏

رأى رئيس المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني فارس سعيد ان ‏‏”الرزنامة الدستورية التي فرضت نفسها على لبنان يجب احترامها ‏والانتخابات الرئاسية شأن تعتبره فرنسا أنها يمكنها أن تؤثر فيه‎”. ‎

وقال سعيد في حديث عبر “‏LBCI‏” إن برأي ان السعوديين قالوا إن ‏‏”العرس مهم ولكن العريس أهم” ما يعني أن إجراء الانتخابات في ‏موعدها مهم جداً وطبعا السعوديون متمسكون جداً بموضوع اتفاق ‏الطائف والدستور”، لافتاً الى ان “ترشيح ترايسي شمعون ومي ريحاني ‏اعطى نكهة لبنانية ولكن حجم المأساة التي نعيشها تحتاج الى شخص ‏يدير البلد بعقلية ميثاقية‎”.‎

وتطرق الى الانتخابات الرئاسية، وقال: “اليوم يوجد مرشح فارض نفسه ‏وهو سليمان فرنجية وأمامه عوائق ليست سهلة وبالواقع السياسي هو ‏مرشح جدّي والفريق الآخر اذا استطاع ان يتكاتف ويمنع هذا الوصول ‏فلن يستطيع فرنجية حينها ان يصل”، معتبراً ان “سليمان فرنجية إختار ‏صداقته مع حزب الله ولسوء حظه اليوم بدا وكأنه مرشح الفريق ‏الإيراني”.‏

وأكد سعيد أنه “ليس صحيح ان وحدنا نستطيع أن نأتي برئيس لهذا البلد ‏لان ايران وحزب الله هم من يضغطوا على هذا الملف‎”.‎

وعن ترسيم الحدود، اعتبر انه في حال تم ترسيم هذه الحدود يعني أننا ‏بدأنا بتفاهم تعاوني اقتصادي مع إسرائيل. وقال: “برأيي أن ليس هناك ‏نية حقيقية عندة الادارة الأميركية الحالية للمواجهة مع ايران وأخاف من ‏أن ليس فقط عندنا وانما في سوريا والعراق ايضاً أن تحدث صفقة ‏ايرانية اميركية في لحظة ما‎”.‎

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ورأى ان “هناك احتلال ايراني صافي في المنطقة ولا يوجد مبادرة ‏عربية حقيقية ترتكز على مبادرة لبنانية سورية عراقية ويمنية لمواجهة ‏هذا الاحتلال‎.‎

وعن علاقته برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قال سعيد: ‏‏”علاقتي جيدة مع جعجع على المستوى السياسي وانما على المستوى ‏الشخصي لم اره منذ عام 2016 وبمعركة مواجهة سلاح حزب الله في ‏لبنان أتفق معه بشكل كامل”، مؤكداً ان علاقة جعجع مع السعودية ممتازة ‏وشرعيته وطنية لبنانية‎.‎

وبالنسبة للوضع السُّني، فقال إنه “مختلف كلياً واعادة استنهاض الوضع ‏السُّني في لبنان مرتبط باستنهاض الوضع السًّني في المنطقة وهذه ‏مسؤولية عربية‎”.‎

وعن عودة اللاجئين، شدد على ان “تخوفنا من اللاجئين السوريين في ‏لبنان مبرر وأنا لست مع بقائهم في البلد فهو يشكل عبئًا علينا‎”.‎