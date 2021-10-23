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فارس سعيد يحذر: دخول لبنان الى الفوضى بات قريباً!

23 - أكتوبر - 2021
فارس سعيد

فارس سعيد

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غرد النائب السابق فارس سعيد على حسابه عبر “تويتر” كاتباً:

“دخول لبنان الى الفوضى بات قريباً في ظلّ اصرار حزب لله على فرض شروطه على الدولة والقضاء، عجز حكومة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من تحقيق اي تقدّم، غياب رئيس في بعبدا قادر على ادارة البلاد، ضعف الاحزاب والقوى السياسية”.

وأضاف: “لن يستقيم الوضع الاّ بعد استقالة الرئيس عون و انتخاب رئيس جديد”.

 

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