فارس سعيد يحذر: دخول لبنان الى الفوضى بات قريباً!

غرد النائب السابق فارس سعيد على حسابه عبر “تويتر” كاتباً:

“دخول لبنان الى الفوضى بات قريباً في ظلّ اصرار حزب لله على فرض شروطه على الدولة والقضاء، عجز حكومة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من تحقيق اي تقدّم، غياب رئيس في بعبدا قادر على ادارة البلاد، ضعف الاحزاب والقوى السياسية”.

وأضاف: “لن يستقيم الوضع الاّ بعد استقالة الرئيس عون و انتخاب رئيس جديد”.

دخول لبنان الى الفوضى بات قريباً في ظلّ

-اصرار حزب لله على فرض شروطه على الدولة و القضاء…

-عجز حكومة الرئيس ميقاتي من تحقيق اي تقدّم

-غياب رئيس في بعبدا قادر على ادارة البلاد

-ضعف الاحزاب و القوى السياسية

لن يستقيم الوضع الاّ بعد استقالة الرئيس عون و انتخاب رئيس جديد — Fares Souaid (@FaresSouaid) October 23, 2021