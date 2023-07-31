فتح تؤكد التعاون مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

عقد في مستشفى “الهمشري” في صيدا، اجتماع ضم السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وأمين سر حركة “فتح” وفصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” في لبنان فتحي أبو العردات، ورئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني باسل الحسن، حيث جرى البحث في الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة.

وفي ختام الاجتماع تلا أبو العردات بياناً أكد فيه على ما ورد في موقف الرئاسة الفلسطينية والموقف اللبناني.

وشدد ابو العردات على “استمرار التنسيق والتعاون بين لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني والسفارة الفلسطينية وهيئة العمل المشترك من أجل تجاوز هذه المرحلة الخطيرة والصعبة وتثبيت الاستقرار الأمني في المخيمات وبسط سيادة الدولة.

واكد إن هذه الجريمة – المجزرة تشكل ضربة في صميم القضية الفلسطينية التي سقط من أجلها الاف الشهداء في الوطن والشتات، وان العبث بأمن المخيمات وضرب مقومات الأمان داخلها وعناصرها التي تعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لتثبيت معادلة الأمن في المخيمات والجوار.

وشدد على “عدم السماح لزمر الفتنة بالعبث بالروح الأخوية التي تجمع بين القيادات اللبنانية والفلسطينية والشعبين اللبناني والفلسطيني، وان التطرف هو أحد أخطر الآفات في مجتمعاتنا والحكومة اللبنانية بالتعاون مع القيادة الفلسطينية وهيئة العمل المشترك سيعملون بحزم على إنهاء تلك الظواهر الشاذة حتى تستقيم الأمور وترتاح النفوس”.