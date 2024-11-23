فجرٌ حزين في بيروت.. فيديو لمجزرة مروعة في شارع فتح الله في البسطة الفوقا

آثار الدمار جراء غارة إسرائيلية على شارع فتح الله في البسطة الفوقا في بيروت

شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم السبت 23-11-2024 غارة جوية بأربعة صواريخ ثقيلة استهدفت مبنى سكنياً في شارع فتح الله في البسطة الفوقا بالعاصمة بيروت.

وقالت مصادر أمنية لرويترز إن أربعة صواريخ على الأقل أطلقت في هجوم جوي على وسط بيروت، وأكد شهود عيان أن المبنى المستهدف المكون من 8 طبقات قد انهار بالكامل، وسط حصيلة أولية تحدثت عن 4 شهداء وأكثر من عشرين جريحاً.



وذكر شهود من رويترز أن دوي الانفجار سُمع في بيروت ووصل صداها إلى مناطق في جبل لبنان، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تنفيذ عملية اغتيال لقيادي في حزب الله.

الجدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها المنطقة، إذا تم استهداف قبل حوالى شهر مبنى سكني في الشارع نفسه في حي البسطة، على بعد أقل من مائة متر من غارة اليوم.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، في وقتٍ متأخر من مساء الجمعة، غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية وتحديداً منطقتي الشياح والغبيري.

وزادت حدة الصراع في الآونة الأخيرة مع قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت وسهل البقاع، فضلا عن قتلها العديد من كبار قادة حزب الله وإرسالها لقوات برية عبر الحدود.