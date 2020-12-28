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فحوص مجانية للمخالطين غداً في مدينة الحريري الرياضية في صيدا

منذ 30 دقيقة
تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت غرفة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في إتحاد بلديات صيدا الزهراني، بالتعاون مع وزارة الصحة والترصد الوبائي، عن “إجراء فحوص PCR مجانية لمخالطي الحالات الإيجابية فقط، وذلك يوم غد الثلاثاء في مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا، من العاشرة صباحا ولغاية الثانية عشر ظهرا”، راجية من جميع الذين خالطوا مصابين “الحضور لإجراء الفحص اللازم وفقا للتاريخ والوقت المحدد أعلاه”.

وحثت خلية الأزمة، في بيان اليوم، المواطنين على “التزام الاجراءات الوقائية وأعلى معايير النظافة الصحية، وإتخاذ أعلى درجات الوقاية، عبر الالتزام التام بقواعد التباعد الإجتماعي، وضرورة وضع الكمامات وتعقيم اليدين والأسطح، خصوصا مع عودة ارتفاع أعداد الإصابات في قضاء صيدا وسرعة إنتشار الوباء”.

ودعت إلى “عدم التردد في الإبلاغ عن أي إصابة لإتخاذ الاحراءات الوقائية للحد من إمكانية إنتقال العدوى، والرجوع الى خلية الازمة والكوارث في بلدية صيدا لأخذ المعلومات الصحيحة والتدابير الوقائية اللازمة في هذا الإطار والتزامها حصرا”.

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