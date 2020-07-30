فحوص “PCR” جماعية في وزارة الطاقة بعد إصابة أحد الموظفين بـ”كورونا”

طلب وزير الطاقة ريمون غجر من جميع الموظفين والمستشارين في الطابق الذي فيه مكتب صالح وليس فقط من خالطوه، ضرورة اجراء فحوص الـPCR للتأكد من سلامة الجميع.

أوضح المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه ريمون غجر في بيان أنه “بعدما أظهر الفحص الاول إصابة أحد المستشارين في وزارة الطاقة وهو المهندس ايلي صالح بفيروس كورونا، طلب الوزير ريمون غجر من جميع الموظفين والمستشارين في الطابق الذي فيه مكتب صالح وليس فقط من خالطوه، ضرورة اجراء فحوص الـPCR للتأكد من سلامة الجميع.”

وأكد البيان “أن جميع العاملين في الوزارة ملتزمون بإجراءات الوقاية من وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي”.