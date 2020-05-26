فحوص PCR لقضاة وموظفين وعسكريين مخالطين للعسكري المصاب بـ”كورونا”

أجرى فريق طبي تابع لفريق الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة فحوص PCR في قصر العدل في زحلة، اليوم، لقضاة وموظفين وعسكريين مخالطين للعسكري الذي كان يعمل في قصر العدل وأصيب بفيروس كورونا، بهدف تحديد الإصابات وعزلها في حال حصول عدوى، حرصا على منع تفشي الفيروس بشكل واسع.

كما تذكر وزارة الصحة بأنها تشرف على مجمل الفحوص التي يتم اتخاذها لمخالطين ومشتبه بإصابتهم بالفيروس في مختلف المستشفيات الحكومية في المحافظات والمناطق اللبنانية مجانا، على نفقة الوزارة، مما يساعد على تحديد الواقع الوبائي في لبنان واتخاذ الخطوات اللازمة في ضوء ذلك.