فحوص “PCR” لموظفي عدلية بيروت مطلع الاسبوع المقبل

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تواصلت وزيرة العدل ماري كلود نجم مع وزير الصحة العامة حمد حسن وتم الإتفاق على إيفاد فريق متخصص من وزارة الصحة الى قصر العدل في بيروت لإجراء فحوص PCR مطلع الأسبوع.

وطلب من الموظفين الذين خالطوا إحدى المحاميات التي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا الحضور الى العدلية وإعلام رؤساء وحداتهم مسبقا لإبلاغ وزيرة العدل بعدد الأشخاص الذين سيتم فحصهم لتحضير الفريق المناسب من قبل وزارة الصحة، بعد التنسيق مع الرئيس الأول القاضي سهيل عبود.

وطلب من الموظفين الذين قد يكونون قد تعرضوا للعدوى ملازمة منازلهم حتى إجراء الفحوص وصدور النتائج والتأكد من سلامتهم.