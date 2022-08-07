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فرار أكثر من 30 موقوفًا من نظارة قصر العدل في بيروت

منذ 10 دقائق
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أعلنت قوى الأمن الداخلي هروب أكثر من 30 موقوفًا من نظارة قصر العدل في بيروت، فجر الأحد 7 آب.

وفي بيان لها، قالت قوى الأمن الداخلي اللبناني : “فجر اليوم، تمكن 31 موقوفًا من الفرار من النظارة تحت جسر قصر عدل بيروت”.

وأضاف البيان: “أعطيت الأوامر الفورية لتوقيفهم، والتحقيق جار باشراف القضاء المختص”.

وأوضحت قناة “الجديد” أنه “بعد منتصف ليل السبت، هرب 31 موقوفًا من نظارة قصر العدل في بيروت، من جنسيات مختلفة، بينهم لبنانيون وسوريون وأجانب..متهمون وموقوفون بجرائم عادية، معظمها جنح”.

ولفتت الجديد إلى أنه، وبحسب المعلومات الأولية، تبيّن أن “المسجونين فروا بعد كسر شبابيك بآلة حادة وجزء من حيط تم هدمه في نظارتين متلاصقتين، ما يرجح فرضية مساعدة مواطنين من خارج السجن.

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