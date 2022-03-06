فراس ابي يونس لصوت الناس: المشاورات قائمة مع نواف سلام في بيروت الثانية وتتخذ منحى ايجابيا

اعتبر المرشح عن دائرة جبيل كسروان فراس ابي يونس أن “تعاظم دور حزب الله في السنوات الاخيرة وتمكنه من السلطة وفرضه لموقفه واجندته اكثر وتأثيرها على السياسة الخارجية للبنان وانعكاس ذلك في عدم المساعدة العربية للبنان امر اساسي في السياسة في لبنان ويؤكد اهمية المسألة السيادية”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي: “لا شك ان واقع الناس اليوم واقع يتحسس حاجات الناس والظروف المعيشية وان المسألة المعيشية اساسية ايضا “.

وتابع: “في خطابي الشق الاصلاحي اساسي ايضا.. فالمنظومة بتركيبتها ومسارها جزء من مسار سياسي نقيض للدولة كما يجب ان يكون لذلك طرحنا هو استعادة الدولة”.

وعن توحيد المعارضة، قال: “المرتجى ان نكون معارضة واحدة في كل لبنان.. ولكن هناك اتجاهان لدى قوى التغيير الاول يقول ان عملية التغيير يجب ان تكون كاملة الاوصاف بوجوهها اي شيء جديد في الكامل واتجاه اخر يقول ان المعركة صعبة ويجب ان يتضمن الائتلاف قوى معارضة”.

وتابع: “هذا موضوع نقاش طويل ووصل معنا الى مشارف الانتخابات.. جبهة المعارضة قامت على مبدأ تشكيل قوة معارضة واسعة على اساس ان المطلوب مواجهة المنظومة بقوة واسعة “.

وكشف: “جهد توحيد المعارضة لم يتوقف يوما وفي الايام القليلة الاخيرة هناك مسار انتج مبادرة من مجموعة كبيرة من المجموعات مع صيغة تسمح بتحالف مع قوى المعارضة في بعض الدوائر حسب متطلبات المعركة”.

وتابع: “يتم التعاطي مع حزب الكتلة الوطنية كما اي قوّة معارضة ووضعه لا يشبه وضع حزب الكتائب”.

واضاف: “في بعض الدوائر حيث الثقل للكتائب كما المتن المعارضة تدعم الكتائب ولكن في باقي الدوائر لا يرشح الكتائب مرشحين ويدعم لوائح المعارضة. ميشال معوض ونعمة افرام سيتمّ ضمّهم لهذه الصيغة بالتعاطي كما الشيوعي. فؤاد مخزومي لن يكون من ضمن هذه الصيغة”.

وكشف ان “المشاورات قائمة مع نواف سلام في بيروت الثانية وتتخذ منحى ايجابيا ولم يحسم موقفه بعد”.

وقال: “سنحاول ان نصل الى افضل مشهدية ممكنة… ولكن اقول للناس صوتوا للائحة من لوائح المعارضة التي ترتاحون للناس الموجودين فيها حتّى لو لم تتوحد اللوائح فهذه الانتخابات اكثر من مصيريةـ ويجب ان تكون دينامية التصويت عالية بمعزل عن وجود ثغرات في لوائح المعارضة من عدمه”.

وشدد على ان “لا اختلاف بين المجموعات على موضوع السيادة والسلاح.. في موضوع استعادة الدولة هناك اجماع ايضا.. البرنامج الموحد اذا لا اشكال عليه وهناك اشكال على موضوع التحالف مع الاحزاب المعارضة او لا ونعمل على ذلك”.

وكشف ان “زياد بارود يدرس موضوع ترشحه وتشكيل لائحة ولا يزال يقوم بحساباته”، قائلا: “بارود يتجه لتشكيل لائحة مستقلة عن لائحة افرام والكتائب والارجح ان اكون الى جانب بارود على اللائحة”.