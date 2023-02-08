"فرح" تنحسر ولكن.. موجة الصقيع مستمرة

تبدأ العاصفة “فرح” بالانحسار التدريجي عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من بعد الظهر، مع بقاء الكتل القطبية الباردة التي تؤدي إلى موجات من الصقيع حتى نهاية الأسبوع. مع التحذير من انقطاع الطرقات الجبلية والداخلية بسبب تراكم الثلوج ومن تشكل الجليد وخطر الانزلاقات.

فقد توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة واحتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة، وتساقط الثلوج الخفيفة بدءاً من إرتفاع الـ800 متر، خصوصاً في المناطق الشمالية والداخلية خلال الفترة الصباحية، يتكوّن الضباب على المرتفعات ويتشكّل الجليد خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل على الطرقات الجبلية والداخلية بدءاً من إرتفاع 900 متر.

– الجمعة: قليل الغيوم إجمالاً مع إرتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويبقى خطر تشكّل الجليد في سهل البقاع والطرقات الجبلية التي تعلو عن 1000 متر.

– السبت: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة، ويبقى خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى. يتحوّل الطقس مساءً الى غام جزئياً ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة، خصوصاً في المناطق الداخلية والشمالية خلال الليل، وتتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1000 متر.

– الحرارة على الساحل من 8 الى 14 درجة، فوق الجبال من -2 الى درجة، في الداخل من -5 الى درجتين.

– الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 20 و45 كم/س.