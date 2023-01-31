"فرح" تُكّلل جبال لبنان باللباس الأبيض.. ثلوج ورياح قويّة وتحذير من الانزلاقات!

يؤثر منخفض جوي علوي متمركز فوق البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يتحول إلى عاصفة أطلقت عليها مصلحة الأرصاد الجوية Farah (فرح) مع اشتداد في سرعة الرياح إلى حدود الـ 90 كلم/س، على أن ينحسر تدريجيًا الخميس، ليتجدد ويشتد مع تسرب كتل قطبية باردة مساء الجمعة، ويستمر حتى نهاية الاسبوع.

هذا وتوقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدًا الأربعاء، غائمًا مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل لحدود الـ 90 كلم/س خصوصًا شمال البلاد.

هذا وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر نهارًا، ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً مع تدني درجات الحرارة لتلامس فجر الخميس حدود الـ 900 متر خصوصاً في الشمال والداخل.

مع التحذير من تشكل السيول على الطرقات وخصوصًا في المناطق الجنوبية، اعتبارًا من بعد الظهر ومن توخي الحذر خلال سلوك الطرقات الجبلية خصوصًا طريق ضهر البيدر، وذلك خلال الليل وفجر الخميس.

في تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

_ الخميس: غائم جزئيًّا مع درجات حرارة متدنية وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحيانًا خلال الفترات الصباحية والمسائية خصوصًا في المناطق الشمالية والداخلية، مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 900 متر وما فوق، يتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار، على أن تنحسر الأمطار تدريجاً خلال الليل وتتشكل طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارًا من ارتفاع 900 متر، لذا يحذر من خطر الانزلاقات. والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٩ و١٤ ساحلًا وبين ٣ و١٠ بقاعًا، وبين ٢ و٨ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح غربية ضعيفة عمومًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

_ الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وتشكل للجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتباراً من ارتفاع 1000 متر، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة اعتبارًا من بعد الظهر خصوصاً شمال البلاد، مع بعض الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق.