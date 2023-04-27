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"فرصة لا يجب تفويتها".. فرنسا تخوض معركة الرئاسة على وجه السرعة!

منذ 9 دقائق
علم لبنان في العاصمة الفرنسية باريس

علم لبنان في العاصمة الفرنسية باريس

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أبلغت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية صحيفة “الجمهورية”، “أنّ باريس تخوض معركة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان على وجه السرعة، لأنّ في ذلك مصلحة أكيدة للبنان وفرصة لإعادة تكوين الحياة السياسية في هذا البلد، وفتح الطرقات الملائمة أمام إخراجه من أزمته الاقتصادية والمالية الصعبة”.

وعن الموقف الفرنسي الداعم لوصول فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، أكّدت المصادر أنّ “باريس أكّدت صراحة لأصدقائها الدوليين، كما للسياسيين اللبنانيين، على ما تعتبره مصلحة للبنان، وهذه فرصة ترى باريس أنّه لا يجب تفويتها”.

وردًا على سؤال عمّا إذا كان ثمة تباين في الموقف بين باريس وبعض دول الاجتماع الخماسي، أفادت المصادر بما معناه “أنّ باريس لا تغرّد وحدها في الفضاء اللبناني، كما لا تغرّد خارج سرب الاجتماع الخماسي. ثم أنّه لو كان ثمة تباين في الرأي حول الملف الرئاسي اللبناني، فهل يمكن لباريس أن تتحرّك وحدها بمعزل عن أطراف الاجتماع”؟

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