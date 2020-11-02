فرعية “الإدارة والعدل” أقرت قانوناً معدلاً لمعاقبة جريمة التحرش الجنسي

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي، لا سيما في اماكن العمل، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم، تابعت خلالها درس الاقتراح المذكور.

استمعت اللجنة بداية الى رأي وزارة العمل حول المواد التي كانت قد طلبت مهلة لتقديم ملاحظاتها واريها حولها، لا سيما المواد المتعلقة بحقوق الضحية كما المواد المتعلقة بإعادة تأهيل ضحايا التحرش.

من جهة أخرى، استمعت اللجنة الى رأي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي اقترحت أن يتولى الصندوق الخاص بجرائم العنف الاسري إعادة تأهيل ضحايا التحرش.

بعد المناقشة والتداول بين أعضاء اللجنة أقر الاقتراح المذكور معدلا، على ان ترفع اللجنة تقريرها الى لجنة الادارة والعدل من اجل متابعة درسه من قبلها بعد ان انهت اللجنة الفرعية عملها به.