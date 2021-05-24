الجمعة 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 17 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرعية اللجان استكملت مناقشة اقتراح قانون انشاء وتنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة

24 - مايو - 2021
مجلس النواب

مجلس النواب

A A A
طباعة المقال

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة بدرس اقتراحات قوانين المناطق الاقتصادية الخاصة، جلستها الدورية اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور النواب: آلان عون، جهاد الصمد، نقولا نحاس، قيصر المعلوف، جورج عقيص، سيزار ابي خليل، فيصل الصايغ، علي درويش ونقولا صحناوي.

وحضر المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون وممثلون عن الوزارات والادارات المعنية.

واستكملت اللجنة مناقشة اقتراح القانون الرامي الى انشاء وتنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة في لبنان، واستمعت الى آراء الحاضرين وملاحظاتهم، وتم التوافق على استكمال البحث في الجلسة المقبلة.

    المزيد من أخبار لبنان

    علي حمية
    حمية يتحدث عن تجربته في العمل مع الحكومة.. ماذا قال عن ميقاتي؟
    جورج عدوان
    مساءلة الحكومة.. طلب من عدوان إلى برّي
    مجلس النواب اللبناني
    بالفيديو: نائبة تغييرية تمدح برّي وتصفه بالمدرسة.. وموجة انتقادات تلاحقها!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    مصرف لبنان
    أحلام "صيرفة" تتبدّد... ومصارف تعيد الملايين "منقوصة"!
    الدولار
    دولار السوق السوداء طلوع نزول... فكم بلغ صباحاً؟