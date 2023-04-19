فرعية "اللجان" تابعت درس إقتراح قانون الصيد المائي

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة لها، برئاسة النائب أيوب حميد، وحضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن والنواب: نجاة عون، إيهاب حمادة، جيمي جبور، شوقي الدكاش، فادي كرم، رامي أبو حمدان وحسين جشي.

كما حضر الجلسة كل من مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية شادي مهنا ورئيس مصلحة الأبحاث الزراعية ابراهيم حاوي ورئيس دائرة التنمية الريفية عماد لحود.

وتابعت اللجنة درس إقتراح القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان. وبعد النقاش اتفق على استكمال الجلسة يوم الأربعاء المقبل عند الساعة العاشرة والنصف.