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فرقة التدخل السريع الألمانية تستعد لاتخاذ قرار هام في لبنان إن توسعت الحرب!

منذ 8 دقائق
عناصر من فرقة التدخل السريع الألمانية

عناصر من فرقة التدخل السريع الألمانية

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أعلنت وزارة الدفاع الألمانية بأن “فرقة التدخل السريع الألمانية مستعدة للانسحاب من لبنان في حال توسعت الحرب في قطاع غزة، لتشمل دولًا أخرى في المنطقة”.

وقالت في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”: “فرقة التدخل السريع المتخصصة في مهام الإجلاء أعدت أخيرًا للإخلاء من لبنان، في حال توسعت الحرب في قطاع غزة لتشمل المنطقة بأسرها”.

وأشارت إلى أن “قواتها المنتشرة في الشرق الأوسط تعمل على مهام محددة، ومن أهمها تنفيذ عمليات إجلاء مواطنين من بعض المناطق”.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، في وقت سابق: “نشرت القوات المسلحة الألمانية أكثر من 1000 جندي في الشرق الأوسط، في قبرص بالمقام الأول، لتنفيذ عملية محتملة لإجلاء المواطنين الألمان من منطقة الصراع”.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن “الوضع في لبنان يستدعي قلقا حقيقيا في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة هناك”.

واعتبر شكري بمؤتمر صحافي خلال أعمال المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والمغرب في الرياض، إن الحرب في غزة تلقي بظلالها القاتمة على أمن المنطقة، وحذر من أن الاضطرابات الإقليمية تتوسع بشكل مستمر، لافتاً إلى أنه لا حل للصراع القائم إلا بإقامة دولة فلسطينية.

    المصدر :
  • الجزيرة

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