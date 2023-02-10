الجمعة 19 رجب 1444 ﻫ - 10 فبراير 2023 |
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فرق الإنقاذ اللبنانيّة عادت من تركيا.. وتُواصل أعمالها في سوريا

منذ 22 ثانية
فرق الإنقاذ اللبنانيّة عادت من تركيا

فرق الإنقاذ اللبنانيّة عادت من تركيا

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وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي، اليوم الجمعة، بعثة البحث والإنقاذ اللبنانية التي تضمّ عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني والصليب الأحمر والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت، قادمة من اسطنبول- تركيا، بعد انتهاء المهمّة التي كُلفت بها.

فيما تُواصل بعثة البحث والإنقاذ اللبنانيّة في مدينة جبلة- السورية، أعمالها لليوم الرابع على التوالي، وفق ما أفاد الجيش اللبناني عبر “تويتر”.

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