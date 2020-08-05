فرق طبية ومساعدات من الكويت والعراق إلى لبنان لمواجهة آثار انفجار بيروت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت حكومتي العراق والكويت عن إرسال فرق طبية ومساعدات إلى لبنان لمساندة الشعب اللبناني في مواجهة آثار انفجار مرفأ بيروت .

وأعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، إرسال فريق طبي مع مساعدات إلى لبنان، إثر انفجار مزدوج شهدته العاصمة بيروت، مساء الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.

وقال وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، في بيان تلقته الوكالة، إنه تم تشكيل فريق طبي وجراحي، متعدد التخصصات، مع مساعدات طبية جراحية وأدوية لمساندة الشعب اللبناني.

نتضامن شعباً وحكومة مع شعب لبنان الشقيق امام فاجعة الثلاثاء المؤلمة.

تعازينا لعائلات الضحايا ودعاءنا بالشفاء للمصابين. نقف مع اشقائنا في هذه المحنة ، فبغداد تدرك بتعاطف اخوي حجم الوجع. بيروت في ضمائرنا قدرها ان تكون سحر الشرق رغم التحديات. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) August 4, 2020

وقدم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي تعازيه لأهالي الضحايا في تغريدة عبر حسابه، الثلاثاء.

من جهتها، أعلنت الكويت إرسال “مساعدات طبية عاجلة” إلى لبنان، وقال وزير الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، أن “هناك توجيهات سامية بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان، لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت”.

وزير الديوان الأميري: توجيهات سامية بمساعدات طبية عاجلة للبنان لمواجهة آثار انفجار مرفأ بيروت https://t.co/hfmmjCkO1Q#الكويت #كونا — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) August 4, 2020