فرق طبية ومساعدات من الكويت والعراق إلى لبنان لمواجهة آثار انفجار بيروت

انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت

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أعلنت حكومتي العراق والكويت عن إرسال فرق طبية ومساعدات إلى لبنان لمساندة الشعب اللبناني في مواجهة آثار انفجار مرفأ بيروت .

وأعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، إرسال فريق طبي مع مساعدات إلى لبنان، إثر انفجار مزدوج شهدته العاصمة بيروت، مساء الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.

وقال وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، في بيان تلقته الوكالة، إنه تم تشكيل فريق طبي وجراحي، متعدد التخصصات، مع مساعدات طبية جراحية وأدوية لمساندة الشعب اللبناني.

وقدم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي تعازيه لأهالي الضحايا في تغريدة عبر حسابه، الثلاثاء.

من جهتها، أعلنت الكويت إرسال “مساعدات طبية عاجلة” إلى لبنان، وقال وزير الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، أن “هناك توجيهات سامية بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان، لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت”.

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