فرنجية: "التحوّل الرقميّ" قادر على التخفيف من نسبة الفساد

اطّلع رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجية، خلال لقائه المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، بحضور المحامي أنطوان فنيانوس، على تفاصيل مشروع التحوّل الرقمي الذي ستبدأ مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بتطبيقه، وذلك بدعم من “الإسكوا” والـ “UNDP”.

وأكد أبو حيدر لفرنجية أن “هذا المشروع من المرجح أن ينطلق خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، فيوفر أكثر من 19 خدمة مختلفة ومتنوعة للمواطنين”.

بدوره، أثنى فرنجية على “مشروع التحوّل الرقمي الذي ستقدم عليه “مديرية حماية المستهلك”، معتبرًا أن “هذه الخطوة يمكن وضعها ضمن إطار السياسة العامة للتحول الرقمي في لبنان، عدا عن كونها ضرورية وملحّة نظراً لقدرتها على خلق مساحة أكثر تطورًا ضمن الإدارة العامة اللبنانية”.

وهذا النوع من الخطوات، بحسب فرنجية، “كفيل في أن يخفف من الضغوطات والأعباء اليومية المادية وغير المادية على المواطنين، كما أنه قادر على تحقيق المزيد من الشفافية في المعاملات العامة وعلى التخفيف من نسبة الفساد المضرّ بالمؤسسات العامة والمواطن على حد سواء”.