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فرنجية: لست مستعجلًا.. ولن أذهب إلى جلسة أتحدّى فيها السعودية

منذ ساعة واحدة
سليمان فرنجية

سليمان فرنجية

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أعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أنه أكثر شخص مطروح للرئاسة “وإذا لزم الأمر سأعلن ترشيحي، أما الإستعجال فهو ليس أمرًا مفيدًا، قائلًا: “عرواق كل شي بصير”.

وأضاف فرنجية عبر قناة “الجديد”: “مين ما بدو يسمع رأينا مستعدين نسمّعو”، مشيرًا إلى أنّه في لبنان ليس هناك قانون يفرض على أي شخص مطروح للرئاسة بأن يترشح أو لا يترشح لرئاسة الجمهورية.

كما لفت إلى أنّ موضوع رئاسة الجمهورية “موضوع لبناني ومحلي، وموقفنا من السعودية تاريخي ومعروف ولم يمر بأي مرحلة سيئة، كما أن التفاهمات في المنطقة ستنعكس إيجابًا على لبنان”.

وأضاف فرنجية: لن أذهب إلى جلسة أتحدى فيها السعودية “ويمكن قادر أعمل رئيس بس ما بقدر إحكم” ولذلك أقول أنني لست مستعجلاً “وجاي الوقت”.

وتطرق فرنجية إلى التفاهم السعودي الإيراني معتبرًا إياه أنّه اتفاق “سني-شيعي” يريح لبنان “وبريح كل واحد بحب لبنان”، وتابع: “نراهن على هذا التفاهم إلى جانب الاتفاق السعودي السوري وعندما نتمنى أن لا يتم هذا الاتفاق كي لا ينعكس لمصلحة فريق في الداخل على آخر “فهناك مشكلة”.

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