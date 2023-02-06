فرنجية: لوقفة احتضان وأخوّة إلى جانب سوريا وتركيا

رأى النائب طوني فرنجية في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أنّه “منذ ساعات فجر اليوم الاثنين ٦ شباط ٢٠٢٣ توقفت عقارب الزمن عند المأساة التي ألمت في كل من تركيا وسوريا، والتي وصلت تردداتها إلى بلدنا الحبيب لبنان، فخلفت الخوف والهلع في نفوس المواطنين. ومع تقدم ساعات النهار بدأ يتضح أمامنا هول الفاجعة التي تسببها الزلزال الكارثي في بعض المناطق التركية والسورية، إذ خطف أعدادًا كبيرة من أرواح الأبرياء وأدى إلى سقوط آلاف الجرحى والمصابين”.

وتابع: “أمام هذه الكارثة الإنسانية، نتوجه بالتعزية إلى الشعبين التركي والسوري، مطالبين المجتمعين الدولي والعربي أن يقفا وقفة احتضانٍ وأخوةٍ إلى جانبهما وبخاصة إلى جانب دولة سوريا الشقيقة. كما وندعو المجتمعين الدولي والعربي أن ينظرا بعين الإنسانية وحقوق الإنسان إلى سوريا، فيسارعا من دون أي تردد إلى فك الحصار عنها ومدّ يد العون إلى شعبها المتألم والمجروح، صوناً لكرامة الإنسان أينما وُجد على هذه الأرض”.