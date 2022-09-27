فرنجية من "الريجي": لمكننة الإدارة العامة وتعزيزها

زار النائب “طوني فرنجيه” المدير العام لإدارة حصر التبغ والتنباك “الريجي” المهندس “ناصيف سقلاوي” في مبنى إدارة الريجي” في الحدث.

وبحث الطرفان، خلال اللقاء، في الواقع الحالي لإدارة “الريجي” ومختلف أساليب العمل المتبعة، والنقلة النوعية التي تمكنت من تحقيقها لاسيما على صعيد تسلمها مهام انتاج مجموعة من انواع الدخان التي تحمل أسماء تجارية عالمية.

كما ناقش المجتمعون وفق بيان عن مكتب فرنجيه “أهمية إدارة التبغ والتنباك على الصعيد الاقتصادي في لبنان، لاسيما انها ترتبط بأكثر من قطاع أبرزهما القطاع الصناعي الذي لا بد من المحافظة عليه وتطويره بالاضافة الى القطاع الزراعي، حيث تشكل زراعة التبغ والتنباك مصدر عيش لعدد كبير من العائلات اللبنانية”.

وأكّد فرنجيه “ضرورة العمل على تعزيز حضور مختلف الادارات العامة في لبنان والعمل على مكننتها، ما يمكّن كل ادارة وفقًا لاختصاصها وطبيعتها، من المشاركة الفعلية في العملية الانتاجية وتحسين الواقع الاقتصادي”، معتبرًا أنّ “مرور البلاد في أزمة اقتصادية ومعيشية يجب الأ يمنعنا من العمل والسعي لوضع الخطط الممكنة والأطر السليمة لتطوير ادارتنا وتحديثها، ما يؤدي تلقائيا الى تحسين ظروف الموظفين والمتعاقدين والمياومين والى الحديث عن إدارة عامة منتجة بعيدة عن كل أشكال الترهّل واللاانتاجية”.

وبعد انتهاء اللقاء، جال النائب فرنجيه برفقة المدير العام في مختلف أقسام ادارة التبغ والتنباك، وتعرّف على التقنيات المتبعة في تسيير شؤون العمل، كما زار معمل التصنيع حيث اطلع على مختلف المراحل الانتاجية المتبعة.