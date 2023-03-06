فرنجيّة جال على "كهرباء قاديشا": تفعيل القطاع العام "حاجة ملحّة"

جال النائب طوني فرنجية على مختلف أقسام شركة “كهرباء قاديشا” في طرابلس، حيث تمت معاينة أوضاعها وأوضاع العاملين فيها والتحديات اليومية التي تواجههم في ظلّ هذه الظروف الصعبة والاستثنائية.

وتم التأكيد خلال الجولة، على “أهمية قطاع الكهرباء نظرًا لانعكاساته على المجالات الإنتاجية في عالم التربية، الصناعة، الصحة، التجارة، الزراعة وغيرها”.

كما تمت الإشارة إلى “ضرورة الحفاظ على شركة “كهرباء قاديشا” التي لعبت دورًا رياديًا وسباقًا في مجال التكنولوجيا والطاقة النظيفة في الفترة التي تأسست فيها، فقامت بتلبية حاجات المواطنين في جزء كبير من شمال لبنان. والمحافظة على “كهرباء قاديشا” تأتي ضمن سياق عام يهدف إلى استمرارية مختلف المؤسسات العامة والرسمية في لبنان، فتفعيل القطاع العام يشكل حاجة ملحّة، يمكن عبره المتابعة في تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين خلال هذه المرحلة العصيبة، كما أنّ أهمية المحافظة على المؤسسات العامة تتمثل في إمكانية تطويرها والاستثمار فيها باعتبارها قطاعات منتجة، قد تلعب دورًا هامًا في المرحلة المقبلة”.