فرنسا تقول إن الفرصة سانحة لوقف إطلاق النار في لبنان

قال وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الأربعاء، إن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران في لبنان قد أتاحت الفرصة لوقف دائم لإطلاق النار، ودعا الطرفين إلى قبول الاتفاق الموجود على الطاولة.

وقال جان نويل بارو لإذاعة ”أوروبا 1“: ”هناك فرصة سانحة تنفتح لوقف إطلاق نار دائم في لبنان يسمح بعودة النازحين، ويضمن سيادة لبنان وأمن إسرائيل“.

وأضاف: ”أدعو جميع الأطراف التي نحن على اتصال وثيق معها إلى اغتنام هذه الفرصة“.

وفي الوقت نفسه، قال مسؤول في حزب الله يوم الأربعاء إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل بوساطة أمريكية يجب أن ينهي القتال بسرعة ويجب أن يحافظ على سيادة لبنان، في إشارة واضحة إلى موقف إسرائيل بأنها ستواصل ضرب حزب الله حتى مع وجود هدنة.

وفي حديثه إلى قناة المنار، قال محمود قماطي إنه ليس متفائلاً أكثر من اللازم ولا متشائماً أكثر من اللازم بشأن احتمالات التوصل إلى هدنة.