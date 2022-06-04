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فرنسا تهتم بمرحلة ما بعد تشكيل الحكومة وصولاً الى الإستحقاق الرئاسي

منذ 45 دقيقة
فرنسا - لبنان

فرنسا - لبنان

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بدأت السفارة الفرنسية في بيروت العمل على إعداد تقرير حول آفاق المرحلة المقبلة، وتقديم إقتراحات حول ما يمكن لباريس فعله وإذا كان هناك من حاجة للتقدم بمبادرة جديدة أم تفعيل المبادرة القديمة، خصوصاً أن باريس تهتم بمرحلة ما بعد تشكيل الحكومة وصولاً الى الإستحقاق الرئاسي.

وأضافت مصادر عبر “الأنباء” الالكترونية أنه بحسب المعلومات فإنه ما بعد انتهاء الإنتخابات التشريعية الفرنسية قد يلجأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى التركيز على الملف اللبناني، من خلال التشاور مع المسؤولين اللبنانيين واستشعار مدى جديتهم في الذهاب إلى عقد تسوية سياسية جدية على طريق الإنقاذ.

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