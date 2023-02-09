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فرنسا تُعلّق على اللقاء الخماسي بشأن لبنان.. فهل من اجتماع جديد رفيع المستوى؟

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 9 - فبراير - 2023 7:42 مساءً
علم لبنان في العاصمة الفرنسية باريس

علم لبنان في العاصمة الفرنسية باريس

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سئلت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير ليجندر عن الاجتماع الخماسي للبنان الذي ضمّ ممثّلين عن كلّ من فرنسا والولايات المتّحدة والسعودية وقطر ومصر، وعُقد في باريس الإثنين ولم يصدر عنه أي بيان ختامي، فأجابت بأنه كان اجتماعاً لكبار المسؤولين، وبالتالي “كان اجتماع خبراء بطابع تقني كالاجتماعات التي نعقدها مع شركائنا دائماً بشأن جميع المواضيع الدولية الرئيسية، ولم يكن مقرراً اتخاذ قرار فيه، ولهذا لم يكن لدينا أي إعلان نصدره”.

وأضافت: “موقفنا من لبنان معروف. وقد عبّرت وزيرة الخارجية كاترين كولونا بقولها إنّ على السياسيين اللبنانيين أن يتحمّلوا مسؤولياتهم فوراً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الشغور بالإضافة إلى تشكيل حكومة فعالة تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان في مواجهة الأزمة الخطيرة التي يمر بها. وفرنسا تقف إلى جانب الشعب اللبناني”.

وعن إمكانية عقد اجتماع آخر على مستوى وزاري أكبر في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، قالت: “إذا كانت هناك اجتماعات أخرى فسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب”.

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