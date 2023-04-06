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فرنسا دانت اطلاق الصواريخ: ندعو جميع الأطراف الى أقصى قدر من ضبط النفس

منذ 15 دقيقة
علم فرنسا

علم فرنسا

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دان مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا ديلما، “إطلاق صواريخ في شكل عشوائي، استهدفت الأراضي الإسرائيلية إنطلاقا من غزة وجنوب لبنان”، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال: “في هذه الفترة من الأعياد الدينية، تدعو فرنسا جميع الأطراف الى أقصى قدر من ضبط النفس وتجنّب أيّ عمل من شأنه تأجيج تصاعد العنف”.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة القليلة جنوب لبنان، وسقطت القذائف بالقرب مناطق سكنية لبنانية على الحدود.

وسيرت قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان دوريات مؤللة في المناطق الحدودية، وتم رصد تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية بأجواء جنوب لبنان.

وقالت الاذاعة العبرية الرسمية إنه تم الطلب من سكان مدينة نهاريا الالتزام بالملاجئ، بينما أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه يجري مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية حول التطورات الأخيرة.

إلى ذلك، أغلقت إسرائيل مجالها الجوي في الشمال.

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