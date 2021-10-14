الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرنسا قلقة.. العدالة اللبنانية يجب أن تكون قادرة على العمل بدعم كامل من السلطات

14 - أكتوبر - 2021
الخارجية الفرنسية

الخارجية الفرنسية

A A A
طباعة المقال

أعربت فرنسا عن “قلقها العميق إزاء العراقيل الأخيرة التي تعترض سير التحقيق بانفجار مرفأ بيروت وأعمال العنف التي تحدث في العاصمة، داعية الجميع إلى التهدئة”.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس دعمت كل خطوات التحقيق في تفجير المرفأ، واستجابت لجميع الطلبات الموجهة إليها في إطار التحقيق اللبناني، وسوف تستمر في القيام بذلك، مشددة على أن “العدالة اللبنانية يجب أن تكون قادرة على العمل باستقلالية وحيادية في إطار هذا التحقيق، دون عائق وبدعم كامل من السلطات”.

كما أكدت أن “اللبنانيين ينتظرون نتائج تحقيق انفجار المرفأ ولديهم الحق في معرفة الحقيقة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب غسان حاصباني
    حاصباني: سنعمل جاهدين للوصول الى حقيقة تفجير المرفأ
    السفارة الأوكرانية تقدّم عرضًا للحكومة اللبنانية.. ما مضمونه؟
    كهرباء لبنان
    عمّال ومستخدمو "كهرباء لبنان" يعلّقون إضرابهم لغاية 10 آب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
    مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
    السفارة البريطانية في بيروت
    بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
    حسن نصرالله
    نصرالله يخشى من طعنة سورية.. وخوف من "بيعة" روسية - إسرائيلية