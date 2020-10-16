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فرنسا للبنان: حان وقت “اختيار النهوض بدل الشلل والفوضى”

منذ 3 دقائق
الخارجية الفرنسية

الخارجية الفرنسية

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دعت فرنسا المسؤولين اللبنانيين إلى التوافق لتشكيل حكومة، واعتبرت أنه حان وقت “اختيار النهوض بدل الشلل والفوضى”.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن “تشكيل حكومة مَهمّة قادرة على تطبيق الإصلاحات الضرورية لا يزال مؤجلاً، رغم الالتزامات التي أعادت مجمل القوى السياسية اللبنانية تأكيدها”.

وقالت: “تعود لهؤلاء، ولهم وحدهم، مسؤولية الانسداد المطول الذي يمنع أي استجابة للانتظارات التي عبّر عنها اللبنانيون”، وشددت على أن باريس “مستعدة لمساعدة لبنان في الإصلاحات الكفيلة لوحدها بتعبئة المجتمع الدولي”.

وتابعت “يعود إلى المسؤولين اللبنانيين اختيار النهوض بدل الشلل والفوضى. تقتضي المصلحة العليا للبنان والشعب اللبناني ذلك”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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