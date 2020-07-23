فرنسا لم تلمس أي إصلاحات… وعلى اللبنانيين مساعدة أنفسهم قبل أن تساعدهم فرنسا

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كشفت معلومات صحفية عن موقف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من “سيدر” أن الجواب سيكون بأنّ فرنسا لم تلمس أيّ إصلاحات حقيقيّة لدى الحكومة اللبنانية كي تصرف أموال “سيدر” وعلى اللبنانيين مساعدة أنفسهم قبل أن تساعدهم فرنسا.

كما أشارت المعلومات إلى أن الكلام الوحيد لوزير الخارجية الفرنسي سيكون بعد لقائه نظيره اللبناني ناصيف حتي في وزارة الخارجية عند الساعة 12:45.

ووصل منذ بعض الوقت لودريان إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون على رأس وفد مرافق.