فرنسا مستعدة لمساعدة الجيش عند انتشاره على الحدود الجنوبية

افادت معلومات لـ”الجديد” أن فرنسا أبلغت المسؤولين اللبنانيين استعدادها والمجتمع الدولي لمساعدة الجيش وتقديم الدعم اللوجيستي والمالي عند انتشاره على الحدود الجنوبية.

وتشهد الحدود الجنوبية تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع “حزب الله” من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.

وأكد الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، الجمعة قبل الماضية، أن “هدف إسرائيل من استهداف المدنيين هو الضغط على المقاومة لتتوقف عن مساندة غزة”.

وقال نصر الله إن “الحدود البرية الجنوبية مرسمة وأي مفاوضات ستكون فقط على قاعدة إخراج الإسرائيلي منها، وأن المقاومة في لبنان تمتلك صواريخ دقيقة كمًا ونوعًا تستطيع أن تمتد من كريات شمونة إلى إيلات”.