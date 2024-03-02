السبت 21 شعبان 1445 ﻫ - 2 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرنسا مستعدة لمساعدة الجيش عند انتشاره على الحدود الجنوبية

منذ 36 دقيقة
الحدود الجنوبية اللبنانية

الحدود الجنوبية اللبنانية

A A A
طباعة المقال

افادت معلومات لـ”الجديد” أن فرنسا أبلغت المسؤولين اللبنانيين استعدادها والمجتمع الدولي لمساعدة الجيش وتقديم الدعم اللوجيستي والمالي عند انتشاره على الحدود الجنوبية.

وتشهد الحدود الجنوبية تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع “حزب الله” من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.

وأكد الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، الجمعة قبل الماضية، أن “هدف إسرائيل من استهداف المدنيين هو الضغط على المقاومة لتتوقف عن مساندة غزة”.

وقال نصر الله إن “الحدود البرية الجنوبية مرسمة وأي مفاوضات ستكون فقط على قاعدة إخراج الإسرائيلي منها، وأن المقاومة في لبنان تمتلك صواريخ دقيقة كمًا ونوعًا تستطيع أن تمتد من كريات شمونة إلى إيلات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    جثة مجهولة
    تعميم أوصاف جثّة سيّدة مجهولة تعرّضت للصّدم على أوتوستراد جونية
    نشاطات ولقاءات بو حبيب في مؤتمر أنطاليا الدبلوماسيّ
    من أنطاليا.. بو حبيب: مستعدون للتفاوض غير المباشر لأن الخيار الآخر هو الحرب
    ستريدا جعجع
    ستريدا جعجع: من ارتكبوا مجزرة "سيدة النجاة" سينالون عقابهم

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    دولة عربية تتخذ قراراً صارماً بحق حزب الله وكل من يدعمه!
    غارة إسرائيلية تستهدف مجموعة لحزب الله في راميا جنوب لبنان
    فيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف مجموعة لحزب الله في راميا جنوب لبنان
    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    سمير جعجع: "الحق مش على عدونا".. وحزب الله غير قادر على محاربة إسرائيل!