فرنسا منزعجة... من بيان "الخماسية"

علم مساء أمس ان الموفد الفرنسي جان ايف لودريان سيراسل في الأيام المقبلة رؤساء الكتل النيابية، طالباً منهم إجابات مكتوبة يحددون فيها ما يرونه من برنامج الرئيس ومواصفاته. وسيتم بحث هذه الاجابات، على طاولة العمل أو الطاولة التشاورية التي يعد لها لودريان في ايلول المقبل.

في المقابل، أبلغت مصادر واسعة الاطلاع «نداء الوطن» أنه في نقاشات المعارضة الجارية، توصلت وجهات نظر الى «أن المواصفات والمهمات» موجودة في بيان اللجنة الخماسية الذي صدر أخيراً عن اجتماع الدوحة. وكشفت المصادر عن «أن فرنسا لم ترغب في صدور مثل هذا البيان. وإذا كان لا بد من بيان فليكن في العموميات». وقالت «إن الانزعاج الفرنسي» من بيان اللجنة «كان شديد الوضوح، لأنه كتب بـ»حبر» سعودي». وخلصت الى ان هناك وجهات نظر داخل المعارضة «وأنه لا حاجة الى لقاءات ثنائية»، كما يقترح لودريان.