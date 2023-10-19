فرونتسكا لأبي المنى: نسعى لاستقرار لبنان وبقائه بمنأى عن الأحداث

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وجرى البحث بالتطورات العسكرية الراهنة والحرب الدائرة في غزة وتأثيرها على لبنان.

ونقلت السفيرة فرونتسكا لأبي المنى الموقف الأممي بخصوص المستجدات الحاصلة، وأملها في تأمين المساعدات الإنسانية والسعي لتوفير استقرار لبنان وبقائه بمنأى عن تلك الأحداث، إلى جانب عمل قوات حفظ السلام في الجنوب “اليونيفيل” المستمر، والاتصالات التي تقوم بها بين جانبي الحدود، من أجل خفض منسوب التوتر العسكري بين لبنان وإسرائيل.

وكان اللقاء مناسبة، نوه خلالها شيخ العقل “بالمساعي الآيلة إلى تجنيب لبنان الدخول في الحرب وعدم استدراجه إليها أو تحميله أي نتائج لا تتوافق مع جهود الدولة اللبنانية مشكورة والمنصبة بهذا الاتجاه”، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ما “تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ووحشية وآخرها استهداف “المستشفى الأهلي المعمداني” حيث سقط بنتيجته مئات الضحايا والجرحى والمصابين من الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء الفلسطينيين هو انتهاك فاضح للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وتعدٍ صارخ على جميع القيم الإنسانية والأخلاقية”.

وأمل أبي المنى من “الدول الراعية للسلام تكثيف جهودها، من أجل وقف الحرب الدائرة ضد شعب أعزل مدافع عن أرضه ومقدساته وقيمه وشتى مشاريع التهجير والتفتيت والتهويد، وإنسانيًا للسماح بإدخال المساعدات الطبية والغذائية الضرورية”.