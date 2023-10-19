الخميس 4 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 19 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرونتسكا لأبي المنى: نسعى لاستقرار لبنان وبقائه بمنأى عن الأحداث

منذ 46 دقيقة
شيخ العقل سامي أبي المنى والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا

شيخ العقل سامي أبي المنى والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا

A A A
طباعة المقال

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وجرى البحث بالتطورات العسكرية الراهنة والحرب الدائرة في غزة وتأثيرها على لبنان.

ونقلت السفيرة فرونتسكا لأبي المنى الموقف الأممي بخصوص المستجدات الحاصلة، وأملها في تأمين المساعدات الإنسانية والسعي لتوفير استقرار لبنان وبقائه بمنأى عن تلك الأحداث، إلى جانب عمل قوات حفظ السلام في الجنوب “اليونيفيل” المستمر، والاتصالات التي تقوم بها بين جانبي الحدود، من أجل خفض منسوب التوتر العسكري بين لبنان وإسرائيل.

وكان اللقاء مناسبة، نوه خلالها شيخ العقل “بالمساعي الآيلة إلى تجنيب لبنان الدخول في الحرب وعدم استدراجه إليها أو تحميله أي نتائج لا تتوافق مع جهود الدولة اللبنانية مشكورة والمنصبة بهذا الاتجاه”، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ما “تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ووحشية وآخرها استهداف “المستشفى الأهلي المعمداني” حيث سقط بنتيجته مئات الضحايا والجرحى والمصابين من الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء الفلسطينيين هو انتهاك فاضح للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وتعدٍ صارخ على جميع القيم الإنسانية والأخلاقية”.

وأمل أبي المنى من “الدول الراعية للسلام تكثيف جهودها، من أجل وقف الحرب الدائرة ضد شعب أعزل مدافع عن أرضه ومقدساته وقيمه وشتى مشاريع التهجير والتفتيت والتهويد، وإنسانيًا للسماح بإدخال المساعدات الطبية والغذائية الضرورية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة التربية والتعليم العالي
    توضيح لمديرية "التعليم العالي" بشأن مصادقات جامعية "مزوّرة"
    من الحدود الجنوبية
    "كتائب القسام" تتبنّى إطلاق 30 صاروخًا من جنوب لبنان.. والمستوطنون في الملاجئ!
    وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس
    "إشارة خاطئة".. وزير دفاع ألمانيا يُحذّر من سحب "اليونيفيل" من جنوب لبنان

    الأكثر قراءة

    علما تركيا وإسرائيل
    سفينة تركية محملة بالخضروات تصل إلى ميناء حيفا
    عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
    طوفان الأقصى
    خبير عسكري يكشف أوراق كتائب القسام "الرابحة" في المرحلة المقبلة
    علم حزب الله
    بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. دعوة من "حزب الله"!