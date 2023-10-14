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فرونتسكا: يتعين حماية لبنان من مخاطر الصراع الذي هو بغنى عنه

منذ 53 دقيقة
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا

المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا

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كتبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”: “إن مقتل عصام عبدالله، المصور الصحفي في وكالة “رويترز”، وإصابة صحفيين آخرين أمر حزين للغاية وينبغي أن يمثل تحذيرا صارخا بشأن مخاطر الصراع المسلح، الأمر الذي تسعى وسائل الإعلام لتصويره، رغم المخاطر الشخصية الهائلة التي يتعرض لها الاعلاميون”.

وأضافت، “يجب أن تتوقف دائرة العنف على طول الخط الأزرق بشكل فوري!”.

وختمت فرونتسكا، “يتعين حماية لبنان من مخاطر الصراع الذي هو بغنى عنه”.

ويذكر أن إسرائيل استهدفت، أمس الجمعة، سيّارة بداخلها عدداً من الصحفيين، بينهم مصوّر وكالة “رويترز” عصام عبد الله، الذي قضى اثر الاستهداف في ⁧علما الشعب⁩.

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