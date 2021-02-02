فريد الخازن: تسوية مشؤومة أوصلتنا إلى الوضع السيء الذي نعيشه اليوم

رأى النائب فريد الخازن أن “الفريق الذي يمثل رئيس الجمهورية يستخدم أسلوب التعطيل لأخذ المكتسبات السياسية التي يريد، وهو الأسلوب الذي انتهجه للوصول إلى أعلى مراكز الدولة، إما عبر عنوان الإلغاء والتحرير، وإما عبر الإصلاح وحقوق المسيحيين، وغيرها من الشعارات”، وقال: “إن الموقف المطالب بالثلث المعطل هو ثقافة اعتمدها هذا الفريق السياسي للحصول على حقوقه الخاصة وتعممت على مختلف الفرقاء، ولا تعدو كونها حقيبة وزارية من هنا وحصة إدارية من هناك، ضمن تسوية مشؤومة أوصلتنا إلى الوضع السيء الذي نعيشه اليوم”.

ولفت، في حديث لقناة “الجديد” إلى أن “فريق رئيس الجمهورية ينتهج الوسائل التعطيلية، استكمالا للمسار التاريخي الذي تبعه سابقا ويعيد استخدامه اليوم. وبين تعطيل من هنا واستحقاق من هناك، طار البلد على أيدي هذا الفريق الذي أنهى العهد سياسيا ويحاول فرض قبضته على الحكومة المقبلة وقراراتها”، مشيرا إلى أن “المسألة أبعد من ثلث معطل وهي مرتبطة بانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون”.

ووصف “المعيار الواحد الذي تكلم عنه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالخطير جدا، لأن ذلك يحصل إما بتشليح الشيعة وزارة المال أو توزيع الحقائب الوزارية طائفيا على الجميع”، وقال: “إن المسؤولية تقع على مختلف الأفرقاء، ولا مصلحة لأحد بسقوط الهيكل على رؤوس الجميع. ولذا، يجب عليهم تأليف حكومة من أشخاص من ذوي الكفاءة والسيرة البيضاء في أسرع وقت ممكن، وهو الأمر الذي يحرص عليه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي”.

ولفت إلى أن “حياة اللبنانيين مهددة، نتيجة انعدام القدرة الاستيعابية لدى المستشفيات في المناطق كافة”، رافعا الصوت إلى المعنيين ل”تغليب ملف كورونا على سواه لأننا لامسنا الأسوأ”.