فريق درب عكار: صيادون وثقوا ظهر حوت في بحر عكار

أعلن فريق “درب عكار” في بيان أن” صيادين وثّقوا ظهر حوت في بحر عكار ، ومع انه يصعب تحديد النوع بدقة الا انه من المرجح ان يكون حوت فتي من نوع Fin Whale او ما يسمى بالحوت الزعنفي. الاسم العلمي: Balaenoptera physalus”.

اضاف البيان:” ان صح تصنيف النوع فهذا يعتبر توثيقا هاما وجميلا لهذا النوع الذي يعتبر ثاني اضخم حوت في العالم بعد الحوت الازرق وهو معرض لخطر الانقراض، تم توثيقه على سواحل فلسطين عام ٢٠١٦ ثم عثر على حوت نافق من نفس النوع على سواحلها عام ٢٠٢١”.

واشار البيان إلى أن”الحيتان كائنات تعيش في البحر المتوسط وهي متواجدة فيه بشكل دائم مع اختلاف انواعها وسمحت الهواتف الذكية بالحصول على لقطات لم نكن نحصل عليها في السابق”.

ختم:” نجدد دعواتنا للحفاظ على هذا النوع من الكائنات وتجنب مضايقتها والابلاغ فورا عن اي حيتان قد تجنح للشواطئ”.