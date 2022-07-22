فريق صوت بيروت إنترناشونال يتعرض لمطاردة وتهديد بالقتل في الجنوب

بعد انتهاء فريق عمل صوت بيروت إنترناشونال من تغطية الوقفة الاحتجاجية لذوي الطفل “محمد الحسين” أمام مستشفى فقيه في السكسكية، تعرض فريق العمل المكون من الزميل “محمد زناتي” والزميل المصور “يوسف فواز” إلى محاولة إعتداء تمثّلت بمطاردة وتهديد بالقتل من قبل شقيق صاحب المستشفى (أ.ف).

قال الزميل “زناتي” عبر اتصالٍ، إنّه وفور الانتهاء من التغطية الصحفية في بلدة السكسكية الجنوبية، تعرضت سيارة فريق المنصّة للمطاردة وأُقفل الطريق أمامها، ليحاول أحد الأشخاص الصعود إليها بطريقة بوليسية.

تابع زناتي: “على الفور استدركنا الموقف وقمنا بالالتفاف. فعادت السيارة وقامت بمطاردتنا الى أن وصلنا الى منزل احد الاصدقاء وبعد دقائق توجه الينا أ.ف وهو شقيق مدير المستشفى مهددًا إيانا بعدم بتغطية تحركات امام المستشفى المذكور”.

حضرت بعدها قوة من مديرية المخابرات في الزهراني، وقامت بتأمين سلامة الزميلين.