فريق طبي موفد من وزارة الصحة أخذ عينات PCR لـ87 شخصاً في مشتى حسن

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أوفدت وزارة الصحة العامة فريقاً طبياً وتمريضياً من مركز طبابة محافظة عكار بإشراف رئيس المركز حسن شديد، إلى بلدة مشتى حسن الحدودية، حيث تم أخذ عينات PCR لـ87 شخصا، وذلك بمواكبة من الصليب الأحمر، وبالتنسيق مع البلدية والأجهزة الأمنية المعنية.

وأشار شديد إلى أن “العينات أخذت من أشخاص مقربين ومخالطين بشكل مباشر لعدد من المصابين من أبناء البلدة”.

وتم نقل العينات لفحصها في مختبر مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي، كي يبنى على نتائجها المقتضى الصحي، وفق توجيهات وزارة الصحة”.