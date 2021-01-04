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فريق مستشفى الهمشري أجرى فحوصات لمخالطين في تجمع القاسمية

منذ 12 دقيقة
مستشفى محمود الهمشري

مستشفى محمود الهمشري

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توجه فريق وحدة الكورونا التابع لـ”مستشفى الهمشري” في صيدا ، الى تجمع القاسمية في لاخذ مسحات من مخالطين وذلك بالتنسيق بين مدير عام المستشفى الدكتور رياض أبو العينين وقائد منطقة صور اللواء توفيق عبد الله، بعد ما تبين وجود حالات مصابة بفايروس كورونا وأشخاص مخالطين لهم، وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطة الموضوعة للحد من إنتشار الوباء داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان”.

وأعلن الدكتور أبو العينين ان “فريق الكورونا قام بفحوصات ال PCR لأشخاص مخالطين داخل تجمع القاسمية، كما عمد الى زيارة بعض المنازل التي يسكنها كبار في السن خالطوا مصابين ، وقام طبيب الفريق أيضاً بمعاينة مصابة بالفيروس وإعطائها العلاج اللازم وبعض الإرشادات الطبية”.

وقال: “نحن على تواصل دائم مع السفير أشرف دبور الذي يتابع معنا يومياً الخطة الموضوعة للحد من إنتشار هذه الجائحة داخل التجمعات والمخيمات الفلسطينية في لبنان”، مشددا على “أبناء شعبنا الفلسطيني الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الإجتماعي والتقيد بإجراءات الوقاية التي باتت معروفة للجميع”، متمنيا “السلامة للجميع والشفاء للمرضى”.

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